Nuova guida per gli infermieri calabresi: Fausto Sposato eletto Presidente regionale OPI

Una nuova fase si apre per la professione infermieristica in Calabria con l’elezione di Fausto Sposato come Presidente del Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI). Già a capo dell’Ordine di Cosenza, Sposato rappresenterà ora anche gli altri ordini provinciali della regione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario.

Ecco i dettagli principali della nuova leadership e delle linee programmatiche:

Elemento Dettaglio Presidente eletto Fausto Sposato (Opi Cosenza) Vicepresidente Giovanna Cavaliere (Opi Catanzaro) Segretario Stefano Moscato (Opi Vibo Valentia) Tesoriere Giuseppe Diano (Opi Crotone) Obiettivi dichiarati – Rilancio del ruolo degli infermieri- Maggiore riconoscimento sociale- Miglioramento delle condizioni lavorative Problemi prioritari – Carenza di personale (circa 2.000 infermieri mancanti in Calabria)- Investimenti in formazione e assunzioni Dichiarazione di Sposato “Siamo un pilastro della sanità e dobbiamo avere più voce nei processi decisionali” Visione futura Un coordinamento coeso, strategico, pronto a costruire una sanità regionale più efficiente

Sposato ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha ribadito l’importanza di un lavoro unitario tra i cinque ordini provinciali per affrontare le sfide della sanità calabrese. “Solo condivisione e collaborazione – ha detto – possono portarci lontano”.