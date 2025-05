Meloni: “Addio a Silvia Mattei, simbolo di dolore e dignità dopo il Rogo di Primavalle”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per la scomparsa di Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio Mattei, le giovani vittime del Rogo di Primavalle del 1973, tragico episodio di violenza politica che ha segnato la storia italiana.

«Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Silvia Mattei – ha dichiarato Meloni – una donna che ha portato sulle spalle il peso di una tragedia. È stata testimone di un dolore che non si spegne, ma anche di una dignità che non si piega». Il premier ha poi aggiunto: «Esprimo la mia vicinanza alla famiglia Mattei e a chi, come loro, ha sofferto per le ferite di quegli anni bui. Che Silvia possa riposare in pace, riunita ai suoi cari. L’Italia non dimentica».

Il messaggio, diffuso tramite i canali ufficiali, sottolinea ancora una volta l’impatto che il Rogo di Primavalle ha avuto nella memoria collettiva del Paese e la figura di Silvia Mattei come simbolo di resilienza e memoria storica.