Tornano gli Stati Generali della Cultura: edizione 2025 in tour per l’Italia, si parte da Napoli il 13 giugno

Ritornano gli Stati Generali della Cultura, l’appuntamento annuale de Il Sole 24 Ore dedicato al mondo della cultura e delle industrie creative. L’edizione 2025 si presenta con una novità significativa: un tour nazionale articolato in quattro tappe, ognuna ospitata in una città simbolo della ricchezza culturale italiana. Le date previste sono: Napoli (13 giugno, Teatro Bellini), Firenze (15 ottobre, Teatrino Lorenese), Palermo (27 ottobre) e Torino (5 novembre).

La tappa inaugurale si terrà a Napoli il 13 giugno presso il Teatro Bellini, con il titolo “La grande bellezza per lo sviluppo dell’Italia”. L’evento è promosso dal Gruppo 24 ORE in collaborazione con Regione Campania e Scabec – Società Campana Beni Culturali, con il sostegno dei fondi Coesione Italia 21-27. L’iniziativa si propone come momento di confronto strategico sull’evoluzione e sull’impatto dell’industria culturale sul sistema Paese e sulle comunità locali.

Tra i temi al centro del dibattito: il ruolo della cultura come motore di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione sociale, le politiche pubbliche per il settore, modelli di governance efficaci, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio.

A intervenire a Napoli saranno, tra gli altri: Antonio Parlati (Direttore Centro produzione RAI Napoli), Francesco Di Leva (attore), Ruggero Cappuccio (scrittore e direttore Campania Teatro Festival), Antonio Loffredo (vice-presidente fondazione Napoli Centro), Francesco Spano (Direttore Federculture), Davide Usai (Direttore Generale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS), e Rosanna Purchia (Assessora alla Cultura, Città di Torino).

Con la scelta di partire dal capoluogo campano, l’edizione 2025 pone l’accento sul ruolo strategico del Mezzogiorno e della Campania nel panorama culturale nazionale, riaffermandone la centralità come motore creativo e leva per la crescita del Paese.