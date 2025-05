Enzo Comerci: Nicotera terra di nessuno?

di Enzo Comerci *

Il litorale Nord del Comune di Nicotera, dal confine del Comune di Joppolo fino a Torre Parnaso compresa, è in una situazione di degrado, di abbandono come se fosse “Terra di nessuno”. Eppure il Comune di Joppolo, che non sempre brilla per la cura del suo territorio, avrebbe fatto carte false per appropriarsi di quella chicca di territorio che sarebbe stata la ciliegina sulla torta del loro Lungomare. Un sito di particolare bellezza naturalistica impreziosito dalla presenza della Torre di avvistamento medievale, che fa parte della storia della città Medmea, anche se per negligenza, irresponsabilità degli amministratori del Comune di Nicotera e di recente anche del Comune di Joppolo, che ne ha acquisito la proprietà per donazione, sta cadendo a pezzi. Se gli “occupanti” di Palazzo Convento non hanno voglia, capacità ed interesse di badare ad una parte significativa e importante del proprio territorio, che potrebbe contribuire a creare sviluppo ed occupazione, farebbero meglio a cederla in Locazione a chi ha voglia, capacità ed interesse ad occuparsene in termini sociali e produttivi. E chi meglio dei “Limbadoti”, noti per le loro – acclarate – capacità imprenditoriale potrebbe occuparsene che andrebbero a coronare quel loro innato desiderio di dare al loro territorio l’agognato “sbocco a mare”. La nostra non è, e non vuole essere, una semplice provocazione ma, stante la gravissima situazione, una proposta che si potrebbe concretizzare con la cessione del Territorio indicato dal Comune di Nicotera al Comune di Limbadi, con apposita convenzione, per un periodo di 30anni, eventualmente rinnovabile, per il prezzo, simbolico, di un euro all’anno, con l’impegno che il Comune subentrante si adoperi a riprendere e migliorare lo stato dei luoghi e, nel contempo, adoperarsi per creare, in sinergia con l’Ente cedente e con il Comune di Joppolo, se interessato, le condizioni per un adeguato sviluppo del Territorio.

* “Opposizione Civica” Il Portavoce