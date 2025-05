Perugia. Nuovi interventi della Polizia Locale contro degrado e insicurezza: operazioni a Santa Lucia, via Fiume e San Sisto

Prosegue l’impegno del Comune di Perugia nel contrasto al degrado urbano e nella promozione della sicurezza cittadina, con una serie di interventi mirati da parte della Polizia Locale. Nelle ultime settimane gli agenti hanno operato in diverse aree sensibili del territorio, rispondendo a segnalazioni di cittadini e prevenendo situazioni di pericolo, in particolare per le fasce più vulnerabili come i minori.

Minori in un edificio abbandonato a Santa Lucia

Uno degli interventi più significativi si è svolto nella zona di Santa Lucia, dove erano giunte segnalazioni relative alla presenza di alcuni ragazzi all’interno di un immobile in stato di abbandono. I giovani, arrampicandosi per accedere all’edificio, mettevano seriamente a rischio la propria incolumità. Gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a identificarli e a riaffidarli ai genitori. Contestualmente, è stato informato il curatore fallimentare della struttura, che ha predisposto la chiusura degli accessi per evitare nuove intrusioni e ha avviato le operazioni necessarie per la messa in sicurezza dell’edificio.

Bivacchi in via Fiume: garage sigillato dopo l’intervento

Un secondo intervento è avvenuto in via Fiume, dove le autorità locali hanno agito in seguito a segnalazioni su presunti bivacchi all’interno di un garage. Dopo il sopralluogo della Polizia Locale, il proprietario dell’immobile ha provveduto a richiudere gli accessi, prevenendo così ulteriori occupazioni improprie.

Edificio abbandonato in via Renata Fonte: attivate misure di sicurezza

Un ulteriore caso è stato registrato in via Renata Fonte, nel quartiere di San Sisto. Anche qui, gli agenti hanno riscontrato l’accesso non autorizzato a un altro edificio in stato di abbandono. Come già accaduto in Santa Lucia, è stato coinvolto il curatore fallimentare, che ha ricevuto l’indicazione di intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro.

Donato: “Interventi concreti e tempestivi per la sicurezza di tutti”

A commentare l’attività svolta è stato il delegato alla sicurezza del Comune, Antonio Donato, che ha espresso soddisfazione per il lavoro degli agenti:

“Il Comune di Perugia continua senza sosta a fare la propria parte per garantire sicurezza e decoro urbano. Siamo ogni giorno al fianco dei cittadini, con interventi concreti e mirati per contrastare il degrado e prevenire situazioni di pericolo, soprattutto per le fasce più fragili come i minori”.

Donato ha poi voluto ringraziare pubblicamente la Polizia Locale per “il lavoro quotidiano, silenzioso ma essenziale, che svolge con competenza, attenzione e spirito di servizio”.

Un impegno che non si ferma

Il rappresentante dell’amministrazione comunale ha ribadito che l’impegno per una città più sicura e decorosa è costante:

“Continueremo ad ascoltare i cittadini, a intervenire con tempestività e a promuovere una cultura della responsabilità condivisa”, ha assicurato Donato, sottolineando come il presidio del territorio e la collaborazione tra istituzioni e comunità locale siano alla base di un’efficace strategia di prevenzione.

Gli interventi recenti, oltre a risolvere situazioni critiche, si inseriscono in un più ampio piano di controllo e prevenzione promosso dal Comune di Perugia, che punta a tutelare la sicurezza pubblica e a restituire dignità a spazi urbani spesso lasciati all’incuria o esposti a fenomeni di degrado.