Falerna. Roberto Gallo ringrazia Spadafora Gioielli per un dono speciale ricevuto durante la presentazione del suo libro

Durante la presentazione del suo libro La Sciabolata dell’Imprenditore, Roberto Gallo ha ricevuto un dono speciale da parte di Pep Spadafora: una collana personalizzata firmata Spadafora Gioielli.

In un post sui social, Gallo ha espresso profonda gratitudine per il regalo, definendolo “un’opera d’arte” che racchiude raffinatezza, cura e un’identità inconfondibile. “Non è solo un gioiello,” ha scritto, “ma un gesto che porto con me con gratitudine.”

Il dono simboleggia non solo stima personale, ma anche la condivisione di valori legati all’eccellenza artigianale e alla passione, elementi distintivi del marchio Spadafora.