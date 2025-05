Grande successo a Falerna per “La Sciabolata dell’imprenditore” di Roberto Gallo

Un evento partecipatissimo e ricco di emozioni ha animato la serata di venerdì 23 maggio al Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, dove si è tenuta la presentazione ufficiale del libro “La Sciabolata dell’imprenditore”, scritto da Roberto Gallo, giovane imprenditore e padrone di casa.

La location, già nota per la sua eleganza e versatilità, si è confermata perfetta cornice per un evento che ha saputo coniugare cultura, imprenditorialità e convivialità. Alla presenza di numerosi ospiti, clienti affezionati e amici, Gallo ha illustrato i dodici consigli di business racchiusi nella sua opera, nati dalla sua esperienza diretta e pensati per chi desidera intraprendere un percorso nel mondo dell’imprenditoria.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Francesca Lagoteta, che ha guidato il dialogo con l’autore, sottolineando i messaggi di perseveranza, coraggio e amore per la propria terra che attraversano tutto il libro. “La Sciabolata dell’imprenditore”, infatti, è molto più di un manuale: è un manifesto di speranza e determinazione per una Calabria che vuole crescere e farcela con le proprie forze.

Non sono mancati momenti conviviali: un ricco aperitivo, la celebre “sciabolata” celebrativa e, a sorpresa, una torta offerta dal maestro pasticcere Massimiliano Tagliaferri di Corigliano-Rossano, che ha chiuso in dolcezza una serata memorabile.

L’evento ha riscosso grande consenso tra i presenti, confermando il successo del libro e del Riva come punto di riferimento per la vita culturale e sociale del territorio.