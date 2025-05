“Notizie Oggi” speciale con Marianelli, Corsini, Kalcker e la storia di Silvia Tancini: Massimo Martire in diretta su Canale Italia e Sky canale 913

Oggi, domenica 25 maggio 2025, una puntata speciale e carica di significati quella in programma dalle ore 6:00 alle 9:00, su Canale Italia e Sky canale 913, nell’ambito della trasmissione “Notizie Oggi”, condotta dal giornalista Massimo Martire.

Il noto volto televisivo, nel suo messaggio di augurio per la domenica, ha invitato il pubblico a seguire l’appuntamento odierno, che si preannuncia di grande interesse per i temi trattati e per il calibro degli ospiti coinvolti. “Vi aspetto in diretta – ha dichiarato Martire – per una puntata speciale che abbraccia università, fede, medicina alternativa e, soprattutto, storie di vita che fanno riflettere”.

Ore 7:00 – Marianelli: un ponte tra le anime dell’Università di Perugia

Il primo ospite in studio sarà il professor Massimiliano Marianelli, docente universitario e candidato al Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia. Una figura autorevole del panorama accademico, capace – secondo i sondaggi interni – di raccogliere ampi consensi e unificare le diverse componenti dell’ateneo. Marianelli è accreditato per vincere direttamente al primo turno, senza quindi ballottaggio.

Durante l’intervista, Marianelli illustrerà il suo progetto per l’università, focalizzato su internazionalizzazione, innovazione didattica, digitalizzazione e inclusione intergenerazionale. Un confronto utile per comprendere la visione futura dell’istruzione universitaria in Italia.

Ore 7:30 – Il Reverendo Corsini: fede e servizio alla comunità

Subito dopo, spazio al Reverendo Saverio Corsini, speaker radiofonico, blogger e leader delle Chiese Cristiane della Pentecoste. Corsini condividerà la sua esperienza di fede vissuta concretamente nel sociale: dal counseling familiare al ruolo di Cappellano Internazionale di Polizia, fino al sostegno di missioni umanitarie in India, Kenya e Malawi.

Un intervento che porterà l’attenzione sull’importanza dell’impegno spirituale radicato nella realtà quotidiana.

Ore 8:00 – Il Dr. Kalcker e la medicina non convenzionale

Alle ore 8:00 sarà la volta del Dr. Andreas Ludwig Kalcker, biofisico noto per i suoi studi sul CDS (Diossido di Cloro), definito da lui stesso “la più grande scoperta medica degli ultimi 100 anni”. Kalcker parlerà delle sue ricerche e del dibattito acceso che esse hanno generato nel mondo scientifico, sollevando interrogativi sul rapporto tra scienza ufficiale e ricerca indipendente.

Silvia Tancini: la rinascita tra dolore, studio e speranza

Ad arricchire la puntata sarà anche il racconto della straordinaria vicenda di Silvia Tancini, 59 anni, madre di tre figlie e neo dottoressa in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche. Dopo dieci anni di lotta contro un tumore incurabile, Silvia ha realizzato il sogno della laurea, studiando con determinazione tra una terapia e l’altra.

«Nel dolore si cela ogni forma di insegnamento», ha affermato. La sua storia è diventata simbolo della forza umana e dell’importanza dell’inclusione universitaria. Come ha sottolineato il professor Marianelli: “Un ateneo è grande solo se nessuno resta indietro”. Un pensiero che trova piena incarnazione nel percorso di Silvia.

Un appuntamento da non perdere

La puntata odierna di “Notizie Oggi” rappresenta un viaggio tra sapere, spiritualità, scienza alternativa e resilienza, offrendo al pubblico una visione profonda e multidimensionale della società contemporanea.

Dove seguire la trasmissione:

Canale Italia (digitale terrestre – Italia)

(digitale terrestre – Italia) Sky 913 (satellite – Europa)

(satellite – Europa) Dalle ore 6:00 alle ore 9:00

Un’occasione da non perdere per chi desidera informarsi, riflettere e lasciarsi ispirare da storie vere e prospettive innovative.