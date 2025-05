Rende. Università della Calabria, Anna Maria Napoli riconfermata alla guida del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche

Anna Maria Napoli è stata riconfermata direttrice del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche (CTC) dell’Università della Calabria. Le elezioni hanno registrato un’affluenza del 100%: tutti i 45 aventi diritto hanno espresso il proprio voto. La professoressa Napoli ha ottenuto 23 preferenze (51%), superando di misura la collega Donatella Armentano, che si è fermata a 22 voti.

La docente resterà in carica fino al 31 ottobre 2029. È alla guida del dipartimento dal 2021 e già nel giugno 2024 era stata rieletta in occasione delle elezioni suppletive indette per uniformare la durata dei mandati direttoriali a quelli senatoriali, come previsto dallo Statuto d’Ateneo.

Professoressa ordinaria di Chimica analitica e membro del laboratorio Transmed&Agrifood, Anna Maria Napoli si è laureata all’Università della Calabria con una tesi sulla reattività dei nucleosidi modificati. Ha conseguito il dottorato in Scienze Chimiche presso l’Università di Milano nel 1996. Dopo aver ricoperto il ruolo di ricercatrice e poi professoressa associata presso la Facoltà di Farmacia, nel 2020 è diventata ordinaria presso il CTC.

La sua attività scientifica si concentra sullo sviluppo e la validazione di metodi analitici innovativi applicati alle scienze “omiche”, alla spettrometria di massa e alle analisi ambientali, cliniche e alimentari. È attivamente coinvolta nel dottorato di ricerca e partecipa regolarmente a scuole e seminari internazionali per dottorandi.