Umbertide. Al via la sostituzione della TAC: nuova apparecchiatura in arrivo da Città di Castello

Al via i lavori per la sostituzione della TAC presso l’ospedale di Umbertide. La dismissione dell’attuale apparecchiatura inizierà nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio. Al suo posto sarà installata una TAC di ultima generazione, più performante, proveniente dall’ospedale di Città di Castello. L’attivazione del nuovo macchinario è prevista per il prossimo 3 luglio.

Durante i 40 giorni necessari per l’installazione, la Direzione del Presidio Alto Tevere ha predisposto una rimodulazione dei servizi diagnostici, sia per le attività interne che per il Pronto soccorso. In caso di necessità, i pazienti saranno trasferiti all’ospedale di Città di Castello per l’esecuzione delle prestazioni di diagnostica per immagini.

Il trasporto sarà garantito con i mezzi già in dotazione al presidio, inclusa l’ambulanza Centro Mobile di Rianimazione (Cmr), operativa 24 ore su 24. Sarà inoltre assicurata la disponibilità del personale infermieristico necessario. Per le emergenze, resterà sempre attivo il servizio 118.