Star Italia cresce online con recensioni certificate. Il passaparola digitale che conquista i clienti

Oltre 500 feedback verificati, trasparenza radicale e gestione in tempo reale dei progetti: così una PMI italiana dell’edilizia trasforma la customer satisfaction in reputazione digitale

Milano, maggio 2025 – In un mercato sempre più guidato dalle opinioni online, Star Italia S.p.A., azienda milanese specializzata in ristrutturazioni residenziali chiavi in mano, ha trasformato le recensioni certificate dei clienti in un vero asset strategico. Con oltre 500 feedback verificati, foto “prima e dopo”, aggiornamenti costanti e customer care diretto, l’azienda sta consolidando una reputazione digitale che oggi vale quanto – e forse più – di una campagna pubblicitaria.



“Le recensioni sono il nostro biglietto da visita digitale. Chi costruisce fiducia online oggi ha un vantaggio competitivo enorme”, dichiara l’AD Ennio Massimo.

Le testimonianze dei clienti, raccolte attraverso un sistema proprietario che invia automaticamente un link di recensione al termine dei lavori, raccontano di tempi rispettati, materiali di alta qualità e gestione trasparente anche nelle criticità. Ma soprattutto evidenziano un punto distintivo: la disponibilità a mostrare tutto, anche eventuali problemi, in tempo reale.

“Essere trasparenti anche quando qualcosa va storto è ciò che fidelizza davvero”, prosegue Massimo. “La fiducia nasce da come reagiamo alle difficoltà, non solo dai successi.”

Secondo una ricerca di BrightLocal, l’87% dei consumatori consulta le recensioni online prima di scegliere un’azienda locale. Per Star Italia S.p.A., questo dato è diventato una leva concreta: ogni mese, i temi emergenti dai feedback vengono analizzati in report interni per migliorare processi, team e comunicazione.

Il risultato? Più contatti qualificati, un passaparola organico sui social e una crescita costante della brand reputation.

Start Italia SpA – Fondata nel 2016,. realizza progetti di ristrutturazione, restauro e interior design end-to-end per clienti residenziali in tutta Italia. Coniuga l’artigianato italiano con un project management digitale per garantire puntualità, trasparenza e soddisfazione totale.

