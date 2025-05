Canicattini Bagni: Don Francesco Cristofaro ospite alla Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice il 28 maggio

Mercoledì 28 maggio 2025 la Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice di Canicattini Bagni (SR) ospiterà un importante appuntamento di fede e riflessione in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona.

Il programma prevede alle ore 18:00 la celebrazione della Santa Messa, mentre alle ore 21:00 si terrà un incontro testimonianza con Don Francesco Cristofaro, noto sacerdote e autore spirituale, molto apprezzato per il suo impegno pastorale e comunicativo.

Durante la serata Don Cristofaro condividerà la sua esperienza di fede e presenterà il suo libro “Luce sul mio cammino. Viaggio nella misericordia del Signore”, un’opera che racconta il suo percorso spirituale attraverso le prove e le gioie della vita, guidato dalla luce della misericordia divina.

L’evento è promosso dal Comitato festa Maria SS. Ausiliatrice e si annuncia come un’occasione speciale per tutta la comunità locale e per i fedeli della zona.