“Villa Hjelt”, il nuovo libro dell’Ambasciatore Gaetano Cortese sull’Ambasciata d’Italia a Helsinki

L’Autore ha portato in omaggio le prime copie all’Ambasciatore di Finlandia a Roma, dr. Matti Lassila

ROMA – Senza soste l’attività pubblicistica dell’Ambasciatore Gaetano Cortese nel documentare le meraviglie artistiche e architettoniche delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo. Questa volta si tratta della residenza dell’Ambasciatore d’Italia ad Helsinki. L’Autore del volume “Villa Hjelt – La residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Helsinki”, Amb. Gaetano Cortese, il 16 maggio scorso ne ha fatto omaggio all’Ambasciatore della Repubblica di Finlandia a Roma, recandosi presso la sua residenza in Villa Sangiorgi, avendo con S.E. Matti Lassila un cordiale incontro.

L’Autore ha consegnato in anteprima all’Ambasciatore Matti Lassila alcuni esemplari del libro, appena pubblicato dall’editore Servizi Tecnologici Carlo Colombo, ricorrendo quest’anno il centenario dell’acquisizione di Villa Hjelt alla Stato Italiano e il trentesimo anniversario dell’adesione della Finlandia in seno all’Unione Europea (1995-2025). Il libro si apre con un ricordo dell’editore Giovanni Battista Colombo, recentemente scomparso, redatto dal giornalista Goffredo Palmerini. Grande mecenate dell’editoria italiana, Giovanni Battista Colombo ha vivamente sostenuto ed incoraggialo, nell’arco degli ultimi 25 anni, la pubblicazione delle opere curate dall’ambasciatore Gaetano Cortese sulle ambasciate e residenze italiane nel mondo, con una prestigiosa Collana libraria dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.

Con le celebrazioni, durante il 2024, del 25° anniversario della fondazione della Collana, si è illustrata e doverosamente valorizzata l’opera dell’editore Giovanni Battista Colombo che, in un quarto di secolo, ha dato alle stampe ben 50 volumi di gran pregio della Collana, 34 in versione italiana e 16 tradotti in altre lingue: araba, francese, inglese, tedesca, olandese, norvegese e portoghese.

Nel corso del cordiale colloquio l’ambasciatore Cortese ha anticipato all’ambasciatore Lassila la presentazione della nuova iniziativa editoriale, il prossimo 17 giugno alle ore 17:30, presso la Camera dei Deputati – Sala delle Conferenze Stampa, su iniziativa dell’On. Fabio Raimondo, Presidente del Gruppo di Amicizia Italia – Finlandia, e con la partecipazione del Sen. Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della IV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica.

Il Sen. Terzi, durante la sua missione diplomatica quale Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti contribuì nel 2011 alla realizzazione del pregevole volume “Il Palazzo sul Potomac”, dedicato all’Ambasciata d’Italia a Washington in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, pubblicato nella preziosa Collana in entrambe le versioni, italiana ed inglese, che ha riscosso grande plauso presso gli ambienti americani ed italiani.