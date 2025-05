Carmensita Furlano: un riconoscimento importante per la grafologia in geriatria

Carmensita Furlano in una nota esprime la sua gratitudine al Dr. Pietro Gareri, che definisce non solo un grande professionista ma anche un caro amico, per aver compreso appieno l’importanza della figura del grafologo nell’ambito della cura del paziente geriatrico e neurologico.

Grazie al suo supporto e alla collaborazione con specialisti di alto livello, oggi un articolo di Carmensita Furlano è stato pubblicato sulla rivista Age di Geriatria Extraospedaliera, un riconoscimento di grande onore e un passo significativo nel suo percorso professionale.

«Il cammino è lungo – afferma Furlano – ma con persone e professionisti qualificati come quelli che sto incontrando, tutto è possibile».