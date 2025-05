Spello. Nuove regole per la sosta nel parcheggio della Villa dei Mosaici e nel centro storico di Sant’Anna

A partire dal 1° giugno 2025 a Spello (Perugia), il parcheggio retrostante la Villa dei Mosaici, in località Sant’Anna, sarà interessato da una nuova disciplina della sosta. Con la delibera n. 107 del 15 maggio, gli stalli di sosta a pagamento, già presenti in gran parte dell’area, verranno estesi a tutto il parcheggio. L’intervento mira a migliorare la funzionalità e la rotazione dei veicoli, ottimizzando l’uso degli spazi disponibili e favorendo un migliore accesso e mobilità urbana. Sarà inoltre istituito uno stallo riservato ai veicoli al servizio di persone con disabilità.

Questa misura si inserisce nel più ampio quadro di interventi avviati dal 1° marzo scorso, che hanno introdotto nuove disposizioni a favore dei residenti del centro storico di Sant’Anna, con l’obiettivo di facilitare il parcheggio nelle vicinanze delle abitazioni. Le modifiche prevedono una riorganizzazione degli spazi pubblici e l’implementazione di parcheggi riservati, per migliorare concretamente la qualità della vita nel cuore storico della città.

Il progetto, frutto di un’attenta collaborazione tra la Giunta comunale e la Polizia municipale, ha portato a confermare e istituire aree di sosta riservate ai residenti in diverse vie del centro storico. Tra queste, si segnalano le strade inserite negli elenchi “A” e “B” (come da delibera di Giunta comunale n. 178 del 19 ottobre 2022), che includono, tra le altre, via della Liberazione, piazzetta del Municipio, piazza Gramsci, via Poeta, piazza Carlo Carretto, via Torri di Properzio e via delle Mura.

Ulteriori novità riguardano l’area tra via Consolare e via Porta Chiusa, dove la sosta sarà limitata a 30 minuti con l’obbligo di esporre il disco orario, in vigore 24 ore su 24, festivi compresi. Infine, in Piazza Francesco Proietti Bocchini è stato istituito il divieto di transito nei giorni feriali, eccetto per i veicoli degli utenti del Distretto sanitario, che potranno sostare esponendo un contrassegno speciale. La sosta sarà consentita durante l’orario di attività del Distretto, dalle 7:00 alle 20:00 nei giorni feriali, mentre negli altri orari e nei festivi la sosta sarà libera, fatta eccezione per i posti riservati al personale sanitario.

Queste nuove regolamentazioni rappresentano un passo importante verso una gestione più sostenibile e funzionale della sosta, rispondendo alle richieste dei cittadini e contribuendo a una migliore vivibilità del centro storico.