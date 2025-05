Concorso nazionale per le scuole primarie: “San Francesco d’Assisi, il pensiero, l’opera, la cultura e la sua eredità”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comitato Nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, ha lanciato un concorso rivolto a tutte le scuole primarie statali e paritarie italiane. L’iniziativa, che anticipa le celebrazioni del 2026, offre un’importante occasione per approfondire il messaggio e l’eredità culturale del Santo attraverso attività didattiche interdisciplinari.

Il concorso si articola in due temi principali: il rapporto di San Francesco con la natura, con progetti che spaziano dalla realizzazione di giardini, orti ed erbari a esperienze con animali; e il tema del perdono, invitando gli studenti a riflettere e raccontare attraverso elaborati personali l’importanza di questo valore nella vita quotidiana.

Le scuole possono partecipare con un solo progetto, scegliendo tra elaborati letterari, artistici, fotografici o audiovisivi. Per incentivare la partecipazione, la Regione ha inviato una lettera a tutti i dirigenti scolastici invitandoli a coinvolgere i propri studenti.

Le domande devono essere inviate entro le ore 18 del 30 maggio 2025 tramite la piattaforma PimerMonitor. Le prime tre scuole classificate per ciascuna delle due tematiche riceveranno un premio in denaro di 5.000 euro, da investire in progetti educativi.

La cerimonia di premiazione si terrà nella prima settimana di ottobre 2025, in occasione delle celebrazioni ufficiali per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Il bando completo è consultabile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.