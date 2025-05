Dolo, serata speciale per il documentario di Massimo Martire: “L’anima dimenticata di Cipro”

Massimo Martire, noto conduttore di Canale Italia, sarà protagonista di una serata evento dedicata al suo documentario “L’anima dimenticata di Cipro”. L’iniziativa, promossa da Agostino Nalon de La Campagna Felice, si terrà domani a Dolo, città natale di Martire.

“Sarà una bella serata con qualche bella sorpresa”, anticipa il conduttore, che aggiunge: “Ringrazio Agostino Nalon per aver voluto dedicare un’intera serata al mio lavoro. Tornare a Dolo, dove sono nato e cresciuto, ha per me un significato molto speciale”.

L’evento si preannuncia come un’occasione di riflessione e condivisione, con al centro un’opera che racconta l’identità e le ferite ancora aperte dell’isola di Cipro.