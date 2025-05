Maxi operazione contro il riciclaggio a Cerignola e Barletta: sequestrati veicoli rubati e migliaia di pezzi di ricambio

Nelle prime ore dell’alba del 21 maggio 2025, oltre 70 Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Trani, nell’ambito di un’indagine preliminare per riciclaggio. Le operazioni si sono svolte tra Barletta e Cerignola, con particolare attenzione ad alcune aree rurali del comune foggiano.

L’azione, coordinata dal Pubblico Ministero tranese e condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, ha visto impegnati militari dei Comandi Provinciali di BAT e Foggia, supportati dal 6° Nucleo Elicotteri e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia.

Obiettivo dell’intervento: il contrasto al fenomeno dei furti d’auto e al successivo riciclaggio di veicoli e parti meccaniche. Le perquisizioni, eseguite in sei distinti siti, hanno portato al ritrovamento di cinque veicoli rubati tra febbraio e maggio 2025 nelle province di Barletta-Andria-Trani, Foggia, Bari e Matera.

Ma il ritrovamento più impressionante è stato quello di migliaia di pezzi di ricambio per auto – molti già imballati e pronti per essere immessi nel mercato illecito – oltre a cataloghi e legende organizzati per facilitare la vendita dei componenti.

La refurtiva, di valore economico ingentissimo, è attualmente oggetto di valutazione e, al termine dell’inventario, è stata affidata in custodia giudiziale.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla rete criminale dedita al riciclaggio di veicoli e sottolinea l’impegno delle Autorità Giudiziarie e delle Forze dell’Ordine nel contrasto a questo tipo di reati sempre più diffusi.