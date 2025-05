Perugia. Unipg, Marianelli: “Un ateneo è grande solo se nessuno resta indietro”

“Se sapremo camminare insieme, nessuno sarà lasciato indietro”. Con queste parole, Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ha concluso il suo intervento all’assemblea generale, segnando un momento significativo della sua campagna.

Nel suo discorso finale, Marianelli ha ribadito la visione di un ateneo inclusivo, in cui ogni componente della comunità accademica – docenti, studenti e personale – possa esprimere appieno le proprie potenzialità. “Un ateneo è grande solo se tutte le persone che lo abitano sono messe in condizione di esprimere le proprie potenzialità, realizzandosi in un clima di partecipazione reale e non solo auspicata”, ha dichiarato.

Il professore ha inoltre sottolineato l’importanza di un’università libera, autonoma e aperta, in grado di mantenere un forte radicamento nel territorio, ma anche capace di far sentire la propria voce in ambito nazionale e internazionale: “Il mio impegno sarà per un ateneo libero, autonomo e aperto, radicato nel territorio ma capace di farsi ascoltare anche a livello nazionale e internazionale”.

L’intervento ha ricevuto ampi consensi tra i presenti, confermando Marianelli come uno dei protagonisti del confronto elettorale in vista del rinnovo della guida dell’Unipg.