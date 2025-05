Rende. Protesta contro Salvini: “Complicità del governo italiano nella strage a Gaza”

Il Coordinamento Unical per la Palestina ha inscenato una contestazione nei confronti del Ministro Matteo Salvini in occasione della sua visita a Cosenza, denunciando il silenzio del governo Meloni sulla crisi umanitaria in corso a Gaza. Durante la protesta, gli attivisti hanno chiesto una presa di posizione netta dell’Italia contro quella che definiscono “una catastrofe umanitaria di proporzioni storiche”.

“Mentre a Gaza si consuma un genocidio sotto gli occhi del mondo, il governo tace e continua a sostenere Israele con accordi economici e militari”, si legge nel comunicato diffuso dal Coordinamento. Secondo i manifestanti, il silenzio delle istituzioni italiane rappresenta una forma di complicità nella strage in corso.

Dall’inizio dell’offensiva israeliana, secondo i dati riportati dagli attivisti, sarebbero oltre 53mila le vittime, in gran parte civili. Nelle ultime 24 ore si contano più di 100 morti, mentre il blocco degli aiuti umanitari starebbe aggravando la situazione: solo cinque camion al giorno riescono a entrare nella Striscia, a fronte di una popolazione di oltre 2 milioni di persone. “Oltre 14mila bambini stanno morendo di stenti – denunciano – e l’inizio delle operazioni di occupazione definitiva fa temere una pulizia etnica tra le più brutali del XXI secolo”.

Il Coordinamento chiede che l’Italia abbandoni quella che definisce “la viltà diplomatica” e che esca dall’immobilismo. Per promuovere una risposta collettiva, è stata convocata un’assemblea cittadina per giovedì 22 maggio alle ore 18, presso La Base, in via Macallè 17. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza e alle realtà sociali del territorio, mira a costruire una mobilitazione ampia e partecipata.

“Gaza chiama, Cosenza risponde – concludono gli attivisti – Non possiamo più restare in silenzio”.