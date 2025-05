Giochi della gioventù, i giovani atleti dell’IC Papanice-Alfieri volano alle fasi nazionali a Roma

Dopo conquistato il primo posto nella fase regionale dei campionati studenteschi,

con grande orgoglio e determinazione, la squadra di atletica leggera dell’Istituto Comprensivo Papanice-Alfieri si guadagna l’accesso alle finali nazionali che si terranno a Roma il 26 e 27 maggio.

Un risultato straordinario che premia il talento, l’impegno e il lavoro di squadra degli studenti e delle studentesse dell’IC Papanice-Alfieri, guidati con passione dai loro insegnanti di educazione fisica, Mario Rama, Fabio Marcellino e Salvatore Sansone. La competizione regionale, tenutasi ieri a Catanzaro presso la pista di atletica “Pietro Mennea”, ha visto la partecipazione di numerosi istituti scolastici provenienti da tutta la Calabria, ma la squadra dell’istituto crotonese ha saputo distinguersi per tecnica, spirito sportivo e determinazione. A staccare il biglietto per la partecipazione alla finale di Roma sono stati Alfonso di Rosa e Musa Nadery, della scuola secondaria di primo grado, primo posto in assoluto velocità 80 metri.

I giovani atleti hanno dato prova di eccellenza in diverse discipline: velocità, salto in lungo, lancio del vortex e staffetta, raccogliendo punteggi decisivi per il trionfo finale. Questo successo rappresenta non solo un importante traguardo sportivo, ma anche un’occasione formativa che rafforza valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la perseveranza. La squadra di atleti dell’Ic Papanice Alfieri ha, inoltre, ottenuto due terzi posti a livello regionale: Daniele Gaetano, nel salto in lungo, Martina Messina, nel vortex. Ottimi i piazzamenti del resto del team sia maschile che femminile.

Ora la squadra è pronta a rappresentare con orgoglio la Calabria alle fasi nazionali che si svolgeranno nello scenario prestigioso della capitale. Per i ragazzi e le ragazze dell’IC Papanice-Alfieri si tratta di un’esperienza unica, che unisce sport, crescita personale e senso di appartenenza.

L’intera comunità scolastica, insieme alle famiglie e al territorio, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, facendo il tifo per i propri campioni che a fine maggio porteranno il nome di Crotone e della Calabria sul podio nazionale dell’atletica leggera studentesca.