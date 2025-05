Ascolta ora “Non c’è posto per noi” dei Go Villaz Project

Dal 23 maggio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store “Non c’è posto per noi”, il singolo d’esordio di Go Villaz Project per QANTO RECORDS™.

Con “Non c’è posto per noi”, Go Villaz Project firma un brano che scava nel profondo del desiderio di affermazione e riscatto, raccontando con lucidità e malinconia la condizione di chi cresce ai margini, coltivando sogni più grandi del quartiere che lo ha cresciuto.

Il brano si muove con sincerità, tra fragilità e determinazione, restituendo le sensazioni contrastanti che accompagnano il passaggio all’età adulta: la voglia di trovare il proprio posto nel mondo, la rabbia nel sentirsi esclusi da una società che non lascia spazio, e la speranza che le cose possano cambiare.

In “Non c’è posto per noi”, Go Villaz Project non si limita a fotografare una condizione sociale, ma la trasforma in una dichiarazione di identità. È un brano che parla a chi si sente fuori posto, a chi cerca spazio in un mondo che non sembra volerlo ascoltare, ma che proprio per questo non smette di urlare il proprio nome.

Spiegano gli artisti a proposito del nuovo brano: “Siamo i ragazzi del “GO VILLAZ” di Ozzano dell’Emilia e abbiamo trasformato le nostre emozioni in un brano rap diretto e potente. “Non c’è posto per noi” è nato grazie a “Senti chi rappa!”, un progetto di Collettivo IKAROS A.P.S. di Bologna supportato da QANTO RECORDS™, etichetta nazionale che ha creduto in noi e che ci ha dato voce.

Grazie a questo progetto abbiamo scoperto talenti che non sapevamo di avere. Sessioni in studio, laboratori di scrittura e workshop creativi ci hanno fatto crescere come artisti e come persone. Il nostro brano, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Unione dei Comuni Savena-Idice, racconta chi siamo davvero: le nostre sfide quotidiane, i sogni e la determinazione di farci ascoltare.

Questo viaggio ci ha dato la forza di esprimerci, sostenuti dall’ambiente stimolante di Collettivo IKAROS A.P.S. e dalla professionalità di QANTO RECORDS™. “Non c’è posto per noi” è il nostro grido: rivendichiamo il nostro spazio in un mondo che spesso ci dimentica. La musica è la nostra arma per costruire il cambiamento che vogliamo vedere”.

Biografia

L’avventura dei Go Villaz Project prende forma a Ozzano dell’Emilia, nel cuore di un percorso che intreccia creatività, territorio e riscatto sociale. Il collettivo nasce all’interno del Centro Giovani “GO VILLAZ”, dove un gruppo di ragazzi ha trasformato pensieri e vissuti in musica grazie al progetto “Senti chi rappa!”, ideato da Collettivo IKAROS A.P.S. in collaborazione con QANTO RECORDS™ e con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Unione dei Comuni Savena-Idice.

Sin dai primi laboratori, la musica si impone come un mezzo per raccontarsi, affrontare le difficoltà e costruire uno spazio in cui sentirsi finalmente ascoltati. Le sessioni di scrittura rap, produzione musicale e design grafico diventano terreno fertile per far emergere un talento grezzo, guidato da professionisti capaci di creare un clima di fiducia e sperimentazione.

Nel 2025 pubblicano il loro primo brano ufficiale, “Non c’è posto per noi”, una traccia che racchiude l’urgenza di essere riconosciuti, la voglia di uscire dalla periferia e la consapevolezza di appartenere a una generazione che troppo spesso viene esclusa.

Grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna e all’impegno del Collettivo IKAROS A.P.S., il progetto Go Villaz Project va oltre la musica. Ogni canzone rappresenta una testimonianza, ogni verso un passo verso la costruzione di un’identità forte, consapevole e collettiva.

“Non c’è posto per noi” è il singolo d’esordio dei Go Villaz Project disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 23 maggio 2025.