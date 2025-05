Il Prefetto di Perugia in visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Il Prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha fatto visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, situato in zona Madonna Alta. Ad accoglierlo il Direttore regionale dei Vigili del fuoco, il Comandante provinciale, i funzionari e il personale in servizio, insieme ai rappresentanti dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco.

Durante la visita, il Prefetto ha potuto visionare i principali mezzi e le attrezzature operative in dotazione al Comando e ha fatto tappa nella sala operativa, cuore della gestione delle emergenze e delle chiamate di soccorso.

Alla presenza del personale operativo e tecnico, nonché delle rappresentanze sindacali, il Comandante ha illustrato l’organizzazione del dispositivo di soccorso a livello provinciale e ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel corso del 2024. Tra queste: interventi tecnici urgenti, pratiche di prevenzione incendi, servizi di vigilanza, corsi di formazione, attività di polizia giudiziaria e iniziative di promozione della cultura della sicurezza.

Nel corso dell’incontro sono emerse anche alcune criticità, in particolare legate alla carenza di personale operativo.

Prima di congedarsi, il Prefetto Zito ha espresso il suo ringraziamento ai Vigili del fuoco per l’impegno quotidiano a servizio della collettività e per la professionalità dimostrata, anche in occasione di interventi particolarmente complessi.