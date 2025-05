“Shopping” di Matteo Salvini: Alessandra Mussolini lascia Forza Italia e aderisce alla Lega

Nuovi scossoni nel centrodestra. Alessandra Mussolini ha deciso di lasciare Forza Italia per aderire alla Lega di Matteo Salvini. L’ex europarlamentare azzurra non è l’unica a cambiare casacca: insieme a lei approda nel Carroccio anche Roberto Cantiani, storico consigliere comunale di Roma. Uno “shoping” di Matteo Salvini, abbastanza “pesante”. Shopping inteso politicamente parlando e senza alcuna eccezione negativa (chiariamo).

La notizia è stata ufficializzata da Claudio Durigon e Mario Abbruzzese, esponenti della segreteria regionale della Lega nel Lazio, attraverso una nota congiunta. Nei prossimi giorni Mussolini e Cantiani incontreranno il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario regionale Davide Bordoni per formalizzare il passaggio. L’incontro, come sottolinea la nota, “sarà anche l’occasione per scambiare opinioni, idee e fissare le prossime iniziative da portare avanti sul territorio insieme alla squadra della Lega di Roma e nel Lazio”.

Il passaggio alla Lega arriva in un momento di riorganizzazione interna nel centrodestra, con movimenti significativi tra Forza Italia e Lega per il ruolo di seconda forza della coalizione. Non a caso, l’ingresso di Mussolini e Cantiani fa seguito all’uscita di scena di due consiglieri regionali, Giuseppe Gangemi e Angelo Tripodi, che hanno recentemente aderito al partito di Antonio Tajani.

Per ora, Alessandra Mussolini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla sua decisione. L’ex parlamentare, 62 anni, ha alle spalle una lunga carriera politica segnata da numerosi cambi di casacca: dagli esordi nel Movimento Sociale Italiano, al passaggio in Alleanza Nazionale, poi in Forza Italia, fino all’esperienza con Azione Sociale, partito da lei stessa fondato. Negli ultimi anni si è distinta per posizioni spesso liberal su vari temi.

Il centrodestra si prepara così a nuovi equilibri, con la Lega che punta a rafforzare la sua presenza nella Capitale e nel Lazio.