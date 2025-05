Don Francesco Cristofaro oggi a Roma per il firmacopie di Luce sul mio cammino

È in corso di svolgimento oggi, 20 maggio 2025, a Roma, l’atteso firmacopie di Don Francesco Cristofaro presso la Libreria San Paolo di Via della Conciliazione. Il sacerdote calabrese, molto seguito anche sui social per il suo impegno spirituale e pastorale, sta incontrando i lettori in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Luce sul mio cammino”, edito da BUR Rizzoli.

Numerosi i partecipanti che stanno affollando la storica libreria nei pressi del Vaticano, attratti dal messaggio di speranza e luce che Don Francesco condivide nel suo testo. Il volume, che raccoglie pensieri, riflessioni e preghiere, è già diventato un punto di riferimento per chi cerca conforto e ispirazione nella vita quotidiana.

Don Francesco sta dedicando tempo a ogni lettore, firmando copie e offrendo parole di vicinanza e benedizione. L’evento è anche un’occasione di dialogo e incontro umano, nel segno della fede e della condivisione.

“Luce sul mio cammino” si sta confermando come un’opera capace di toccare il cuore, rendendo concreta la spiritualità in ogni momento della vita.