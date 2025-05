CleanChanger® di BD Plast: fino a 400 cicli di autopulizia per una filtrazione più efficiente e sostenibile

In un mercato dove la plastica riciclata è sempre più protagonista, la qualità dei materiali dipende direttamente dall’efficienza dei sistemi di filtrazione. Per ottenere plastica pura, pulita e di alta qualità, servono cambiafiltri automatici performanti in grado di supportare l’intero processo produttivo.

CleanChanger®, il cambiafiltri autopulente è sviluppato da BD Plast, oggi punto di riferimento internazionale per i sistemi di filtrazione per estrusione. L’azienda progetta e produce internamente impianti e componenti, assicurando massima qualità e soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza industriale.

CleanChanger®, ora disponibile anche con coibentazione completa, è un cambiafiltri idraulico a tripla piastra progettato per operare in modo continuo e completamente automatico. Riduce al minimo gli sprechi, consente il riutilizzo del 100% del materiale filtrato e ottimizza il ciclo produttivo.

Controllato tramite un PLC con pannello touch-screen, CleanChanger® gestisce in autonomia l’intero processo di autopulizia delle reti filtranti, abbattendo i tempi morti e migliorando la produttività. I test dimostrano che il sistema raggiunge una durata operativa fino a 400 cicli completi, assicurando performance elevate anche nelle applicazioni più complesse.

Dotato di espulsore automatico dei breaker plates, CleanChanger® è progettato per garantire massima continuità operativa e minimi interventi manuali.

Interamente progettato e prodotto in Italia, CleanChanger® offre:

Sistema idraulico a tripla piastra compatto e automatico

Espulsione automatica dei breaker plates

Controllo tramite PLC con touch-screen

Alta efficienza energetica e riduzione degli sprechi

Protezione di sicurezza avanzata con RFID

Durata estesa grazie a tecnologie di tenuta ermetica

Personalizzazione su misura per ogni impianto

Integrazione naturale con estrusori, pompe e altri componenti

Supporto all’economia circolare , minimizzando costi, scarti e manutenzioni

Grazie a queste caratteristiche, CleanChanger® si posiziona come soluzione d’eccellenza per una filtrazione industriale più pulita, efficiente e sostenibile.

