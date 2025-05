Premio Nazionale Pratola, XVI Edizione, il 14 giugno nello splendido scenario dell’Abbazia di S. Spirito al Morrone

SULMONA (L’Aquila) – Una kermesse, uno spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale “Futile Utile” magistralmente diretta con passione e competenza dai giornalisti ENNIO e PIERPAOLO BELLUCCI, che nonostante la scarsa disponibilità di mezzi economici a disposizione si conferma come una delle più importanti e significative manifestazioni dell’intero Abruzzo e non solo. Questa XVI edizione dedicata alla memoria dell’Artista aquilano MARCELLO MARIANI, un autentico Maestro, una delle figure più rappresentative del movimento pittorico informale, avrà come madrina d’eccezione la bravissima Inviata del TG1-Rai STEFANIA BATTISTINI, sempre puntuale ed obiettiva con i suoi reportage dai maggiori teatri di guerra del mondo.

Testimonial sarà il prof. HAFEZ HAIDAR, eminente figura di poeta-scrittore, più volte candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura. Mentre lo spazio dedicato alla poesia sarà affidato al noto attore-doppiatore di cinema, teatro e televisione EDOARDO SIRAVO, una delle “voci” più coinvolgenti ed apprezzate del panorama italiano. La manifestazione si svolgerà, per la prima volta, all’interno dell’Abbazia di SANTO SPIRITO AL MORRONE, luogo celestiniano per eccellenza, un posto di struggente, incomparabile bellezza e spiritualità, testimonianza di un’arte altissima e di fede profonda.

Prestigioso e rappresentativo di varie realtà internazionali, nazionali e regionali il “parterre” dei Premiati nelle diverse sezioni in cui si articola il Premio: Letteratura, Cultura, Medicina e Ricerca Scientifica, Giornalismo, Solidarietà, Televisione, Poesia. In buona sostanza, una manifestazione tutta da seguire in presenza e anche attraverso la diretta TV per Abruzzo e Molise di Rete 8, integrata dalle riprese della squadra di Massimo Scafati per il sito di APK, affidata alla brillante presentazione del giornalista di Rete 8 ENRICO GIANCARLI e che sarà caratterizzata anche dagli interventi e dalle sottolineature musicali del Soprano dalla voce inconfondibile CHIARA TARQUINI, dal bravo chitarrista EUGENIO CARONNA e dagli estrosi e creativi MASSIMO DOMENICANO al pianoforte e GIANNI FERRERI alla tromba. Questo l’elenco completo di coloro che riceveranno i “Premi Speciali”:

MAURIZIO DE GIOVANNI – Letteratura e Cultura

ANDREA LO CICERO – Sport e Spettacolo

LUCA TELESE – Giornalismo e Tv

AURORA RUFFINO – Letteratura e Cinema

ALESSANDRO ANTINELLI – Giornalismo Sportivo

ANTONIO DEL GIUDICE – Giornalismo e Cultura

GIOVANNI D’ALESSANDRO – Letteratura e Cultura

DANIELA D’ALIMONTE – Cultura e Poesia

ASJA VARANI – Sport

CHARLES L.CASTIGLIONE – Medicina e Ricerca Scientifica

RICCARDO LETTERIO – Economia e Lavoro

LUCA ZAVARELLA – Economia e Lavoro

MARCELLO D’ANDREA – Medicina e Ricerca Scientifica

SANTE VENTRESCA – Solidarietà e impegno civile

E veniamo al nutrito elenco delle personalità che riceveranno l’ambito riconoscimento partendo da MAURIZIO DE GIOVANNI, affermato SCRITTORE, sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo. Suoi i romanzi “Il Commissario Ricciardi”, ”I bastarti di Pizzofalcone”, “Mina Settembre” da cui sono state tratte serie televisive di successo interpretate da Lino Guanciale, Alessandro Gassman, Serena Rossi. L’ultima sua pubblicazione da poco in libreria è “L’antico amore”.

ANDREA LO CICERO VAINA detto “Barone” per via delle ascendenze nobiliari della sua famiglia. Già RUGBISTA pilone sinistro con 103 presenze nella Nazionale italiana e ben 4 edizioni della Coppa del Mondo. Attualmente CHEF molto apprezzato, conduttore tv Gambero rosso, Ambasciatore UNICEF.

LUCA TELESE, noto e affermato GIORNALISTA, Direttore del quotidiano dell’Abruzzo “IL CENTRO”. Saggista, è autore e conduttore televisivo.

ALESSANDRO ANTINELLI, GIORNALISTA e telecronista sportivo tra i più conosciuti ed apprezzati, Caporedattore centrale di RAI-SPORT.

AURORA RUFFINO, giovane ma già affermata ATTRICE e SCRITTRICE, in testa alle classifiche letterarie con il suo libro “Volevo salvare i colori”.

ASJA VARANI, pescarese, CAMPIONESSA Europea e Mondiale, orgoglio d’Abruzzo, vera regina del Pattinaggio corsa.

ANTONIO DEL GIUDICE, per anni ha diretto il quotidiano “Il Centro”, GIORNAIISTA e SCRITTORE sensibile e straordinario uomo di cultura.

Una proiezione internazionale con CHARLES L. CASTIGLIONE, americano legato all’Abruzzo, MEDICO CHIRURGO, per il suo elevato contributo alla chirurgia plastica ricostruttiva ed il suo impegno nella ricerca. Ma anche, soprattutto, per il suo lato umano, il suo sostegno ai più deboli, prestando servizio gratuito in Ecuador per aiutare chi ne ha più bisogno.

Non mancano Riconoscimenti a diversi autorevoli Rappresentanti dell’ABRUZZO che vale, che portano in alto il nome della nostra regione con il loro lavoro, la loro intelligenza, la loro competenza nei rispettivi campi di azione.

GIOVANNI D’ALESSANDRO, uomo di grande cultura, SCRITTORE più che affermato e celebrato, tornato recentemente in libreria, dopo qualche anno di assenza, con il suo nuovo romanzo “Lo sperduto”, una storia d’amore a cerchi concentrici, edito da Città Nuova.

DANIELA D’ALIMONTE, POETESSA, dialettologa, Ricercatrice e profonda conoscitrice degli usi e dei costumi abruzzesi, come nella migliore tradizione deniniana.

RICCARDO LETTERIO, nato a Rocca Pia, giovane e brillante INGEGNERE che lavora per la Dumarey Group, Azienda leader nella mobilità sostenibile, specializzata in sistemi di propulsione, trasmissioni e soluzioni energetiche avanzate, con particolare attenzione sulle tecnologie a idrogeno ed elettriche. È Business Assistant al CEO, ruolo strategico di supporto all’Amministratore delegato dell’entità italiana.

MARCELLO D’ANDREA, pratolano di origine, NEUROCHIRURGO altamente qualificato, specializzato in Neurochirurgia vascolare, vero punto di riferimento per soluzioni chirurgiche avanzate. Responsabile della struttura semplice Neurochirurgica presso l’ospedale “M.Bufalini” dell’Ausl della Romagna, dove è anche vice direttore dell’Unità complessa.

LUCA ZAVARELLA, di Pratola Peligna, INGEGNERE, che, per iCubed, lavora come responsabile dell’area Data e Al, coordinando i team che si occupano di dati e intelligenza artificiale, favorendo collaborazione, scambio di competenze e sviluppo di soluzioni alternative.

SANTE VENTRESCA, docente e SCULTORE, oltre mezzo secolo amorevolmente dedicato alle persone con disabilità. Con coraggio, encomiabile costanza, grandi sacrifici e caparbietà è riuscito a creare la residenza per il “Dopo di Noi”-Villa Gioia e il Centro Diurno di Torrone, strutture fondamentali per la vasta area peligna.

Alle Personalità insignite saranno consegnati in omaggio i disegni caricaturali realizzati dall’artista Franco Pasqualone. Appuntamento, dunque, al pomeriggio di sabato 14 giugno presso l’incantevole Abbazia di Santo Spirito al Morrone o alla diretta televisiva di RETE 8.