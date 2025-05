Straordinaria intervista al Dr. Andreas Kalcker su Canale Italia: focus sulla molecola “CDS”

Domenica 25 maggio 2025, alle ore 8:00, andrà in onda su Canale Italia, all’interno del programma “Notizie Oggi”, una straordinaria intervista al biofisico e ricercatore Dr. Andreas Ludwig Kalcker, noto a livello internazionale per i suoi studi sulla molecola CDS (Diossido di Cloro).

Kalcker parlerà delle potenzialità del CDS, “probabilmente la più grande scoperta medica degli ultimi 100 anni”. Un’affermazione che promette di suscitare interesse e dibattito, considerato il clamore e le controversie che hanno accompagnato le ricerche sul composto.

La trasmissione sarà condotta dal giornalista Massimo Martire, in diretta su Canale 71 del digitale terrestre (in tutta Italia) e su Sky canale 913 (in Europa).

Un appuntamento da non perdere per chi segue la medicina alternativa, la ricerca scientifica non convenzionale e le novità nel campo della salute e del benessere.