Amici 2025: Daniele Doria trionfa, ma i social incoronano Francesco Fasano

Si è conclusa l’edizione 2025 di Amici con la vittoria di Daniele Doria, ballerino capace di conquistare il pubblico al fotofinish superando il cantante TrigNO. A premiare il vincitore, le carte finali in studio, tra la commozione e l’entusiasmo dei presenti. Visibilmente emozionato, Daniele ha ringraziato il pubblico, la famiglia e la sua insegnante Alessandra Celentano: «Era tutto inaspettato, nulla è scontato. Questo traguardo lo dedico a mio fratello e a tutte le persone che hanno lavorato con il cuore».

La serata è stata accompagnata dalle parole sentite di Maria De Filippi, che ha voluto ringraziare anche chi lavora dietro le quinte e chi “accende la luce” per rendere possibile il programma. Un riconoscimento simbolico all’intera macchina produttiva che sostiene uno dei format più longevi della TV italiana.

Ma al di là della proclamazione ufficiale, Amici 2025 sarà ricordato anche per il “caso Fasano”. L’eliminazione del ballerino Francesco Fasano, avvenuta poco prima delle battute finali, ha scatenato un’ondata di polemiche sui social. La sua uscita ha sollevato dubbi sui meccanismi di voto e sull’equilibrio della competizione. “Un’ingiustizia”, “Era il migliore”, “Da spegnere la TV”: sono solo alcune delle reazioni apparse in rete.

Molti spettatori hanno contestato apertamente quella che è stata percepita come una scelta poco meritocratica, arrivando ad accusare il programma di favoritismi nei confronti di altri concorrenti, in particolare Alessia Pecchia, vista da parte del pubblico come una “protetta”.

La tensione e il malcontento dimostrano ancora una volta quanto il pubblico sia coinvolto emotivamente e quanto le dinamiche interne ai talent show siano spesso oggetto di discussione. Non sempre il talento puro riesce ad avere la meglio.

Eppure, per Francesco Fasano si apre un futuro carico di opportunità. A poche ore dalla sua eliminazione, sono già cinque le proposte di lavoro sul tavolo: due da compagnie di danza italiane, una dalla celebre compagnia newyorkese Complexion, e una collaborazione interna con lo staff di Amici, che vorrebbe coinvolgerlo in nuovi progetti.

Una dimostrazione concreta che, anche fuori dalla gara, il talento trova il suo spazio. La carriera di Francesco Fasano del resto è già da star internazionale. Francesco balla in Italia e all’estero da quando aveva 14 anni. Come sottolineato più volte dal giudice Amadeus è un professionista mascherato da concorrente.