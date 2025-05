Ultima giornata da brividi: ecco cosa serve a Napoli e Inter per vincere

A 90 minuti dal termine del campionato, il Napoli è avanti di un solo punto sull’Inter. Sulla carta, il tricolore sembra ormai cucito sulla maglia degli uomini di Conte, che affronteranno al “Maradona” un Cagliari già salvo. Ma il campo resta giudice supremo, e questa Serie A ha già dimostrato di poter regalare emozioni e colpi di scena in ogni turno.

Una domenica ad alta tensione ha rimandato all’ultima giornata il verdetto principale del campionato. L’Inter ha strappato un pareggio prezioso contro la Lazio, ma da quando è tornata in testa ha cominciato a pagare la tensione di dovere vincere a tutti i costi. Anche il Napoli ha pareggiato, contro il Parma, lasciando inalterato il distacco: un solo punto separa le due contendenti. Un nulla che tiene aperti tutti gli scenari, rendendo l’ultimo atto di questa stagione una vera e propria finale a distanza.

Cosa serve al Napoli per vincere lo scudetto?

Con la classifica così corta, tutto si deciderà nell’ultima giornata. Ecco le combinazioni:

Se il Napoli vince contro il Cagliari , sarà campione d’Italia , a prescindere dal risultato dell’Inter: sarebbe il quarto scudetto nella storia del club partenopeo.

Se il Napoli pareggia o perde, dovrà sperare in una sconfitta dell'Inter sul campo del Como.

Resta viva anche l'ipotesi spareggio scudetto: accadrebbe se il Napoli perdesse e l'Inter pareggiasse. Le due squadre chiuderebbero così a pari punti (80) e si giocherebbero il titolo in uno scontro secco, in campo neutro, come previsto dal regolamento attuale della Serie A.

Insomma, nulla è ancora deciso. Il Napoli ha la grande occasione di chiudere i giochi davanti ai propri tifosi, ma dovrà fare attenzione a un Cagliari che, pur senza obiettivi, non regalerà nulla. L’Inter, dal canto suo, deve trovare la forza mentale per affrontare l’ultima trasferta contro un Como che non ha nulla da perdere.

Per quanto abbiamo visto ieri, può ancora succedere di tutto. Ma se per l’Inter le cose dovessero andare storte, questo resterà lo scudetto dei rimpianti. Quello sfuggito sul più bello, quando tutto sembrava apparecchiato per il trionfo. La pressione può schiacciare anche le squadre più forti, e il finale di stagione dei nerazzurri lo sta dimostrando.

Una cosa è certa: il campionato non è mai stato così vivo. E l’ultima giornata promette di essere una delle più emozionanti degli ultimi anni. Tutti con il fiato sospeso, fino all’ultimo secondo.