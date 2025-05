Acquasparta. Vera Gheno presenta il suo ultimo libro “Grammamanti”, dialogo con Antonello Lamanna

Sabato 25 maggio 2025, alle ore 16:00, nella suggestiva cornice della Sala del Trono di Palazzo Cesi ad Acquasparta, si terrà la presentazione del libro Grammamanti. Immaginare futuri con le parole (Einaudi, 2024), sedicesima monografia della sociolinguista e traduttrice Vera Gheno. L’autrice dialogherà con Antonello Lamanna in un incontro aperto al pubblico, incentrato sul potere delle parole nel costruire visioni future più inclusive e consapevoli.

Vera Gheno, nota per la sua lunga collaborazione con l’Accademia della Crusca e per la sua attività di divulgazione linguistica, è ricercatrice all’Università di Firenze dal 2021. Conduce anche il podcast “Amare Parole” per Il Post e si occupa di comunicazione digitale, questioni di genere, equità e diversità. L’evento si inserisce all’interno di una più ampia riflessione culturale sul ruolo della lingua nella società contemporanea.