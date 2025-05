Ripartono i casting per la VII edizione di “Primo Passo per Sognare”: una grande opportunità per i talenti musicali italiani

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa edizione, torna a far sognare giovani artisti emergenti il contest musicale “Primo Passo per Sognare”, giunto ormai alla sua settima edizione. Ideato e fortemente voluto da Domenico Galardo, noto nel panorama musicale per la sua lunga e apprezzata carriera, il concorso si conferma come una delle più interessanti e promettenti vetrine per nuovi talenti a livello nazionale.

Un progetto per scoprire e valorizzare nuovi talenti

Domenico Galardo, Patron della manifestazione, ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza e la sua rete di contatti per dare voce a coloro che, nonostante le capacità artistiche, faticano ad emergere nel competitivo mondo della musica. “Primo Passo per Sognare” nasce proprio da questa esigenza: offrire una concreta opportunità di visibilità e crescita ai cantanti che desiderano far conoscere il proprio talento.

A sostenere la manifestazione ci sono importanti collaborazioni con una web radio, un canale YouTube dedicato, un’emittente televisiva locale e ben due etichette discografiche, che affiancano l’organizzazione durante tutto il percorso del contest. Un lavoro sinergico che permette agli artisti in gara di ottenere una promozione multicanale, amplificando le possibilità di successo.

Come partecipare ai casting

I casting per la nuova edizione sono ufficialmente aperti. Partecipare è semplice e gratuito: basta inviare un brano, che può essere sia un inedito sia una cover, purché cantato in lingua italiana o in un dialetto regionale, all’indirizzo email [email protected].

Tutti i brani ricevuti saranno attentamente valutati da una commissione di esperti del settore musicale, composta da professionisti con anni di esperienza nel campo. La selezione sarà rigorosa, ma sempre volta a premiare il talento, l’originalità e la capacità interpretativa degli artisti candidati.

La finale: Napoli protagonista del talento emergente

La fase finale del contest si svolgerà, come anticipato dagli organizzatori, nella prima settimana di settembre, anche se le date precise sono ancora da definire. La location scelta sarà Napoli o una località della provincia, città da sempre cuore pulsante della musica italiana, dove tradizione e innovazione si incontrano in un abbraccio artistico unico.

La finale si articolerà in due giornate: la prima sarà dedicata alla semifinale nazionale a porte chiuse, durante la quale verranno selezionati i finalisti; la seconda giornata sarà invece la finalissima nazionale aperta al pubblico, un vero e proprio evento musicale durante il quale i concorrenti si esibiranno dal vivo davanti a una platea di spettatori e professionisti del settore.

Un trampolino di lancio verso Sanremo e non solo

Uno degli elementi che rende particolarmente appetibile la partecipazione a “Primo Passo per Sognare” è l’opportunità riservata agli artisti più meritevoli di essere presentati alle selezioni ufficiali RAI del Festival di Sanremo, il sogno per eccellenza di ogni cantante italiano. Ma non finisce qui: il concorso garantisce altre occasioni professionali, tra cui la possibilità di ottenere contratti discografici, produzioni musicali e visibilità mediatica attraverso i canali partner dell’iniziativa.

Insomma, “Primo Passo per Sognare” non è solo un concorso, ma un vero e proprio percorso di crescita artistica che può aprire le porte di una carriera musicale concreta e duratura. Chi sogna di salire sul palco e raccontare il proprio mondo in musica, ora ha un’occasione concreta per farlo.

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire le pagine ufficiali del contest e inviare la propria candidatura entro le prossime settimane. Il sogno può iniziare da qui: basta fare il primo passo.