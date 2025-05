Serie B nel caos: rinviati i playout Salernitana-Frosinone per un’indagine sul Brescia

Slittano ufficialmente le gare di playout tra Salernitana e Frosinone, inizialmente previste per domani sera e il 26 maggio. Lo ha annunciato la Lega Serie B con un comunicato in cui si sottolinea “la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato”.

Alla base della decisione ci sarebbe una grave irregolarità amministrativa attribuita al Brescia, attualmente sotto indagine da parte della Procura Federale e della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio). Il club lombardo, presieduto da Massimo Cellino, è accusato di non aver rispettato i termini di pagamento per stipendi e contributi entro la scadenza di febbraio.

Le verifiche della Covisoc, avviate in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate già a fine febbraio, avrebbero ora portato a una risposta ufficiale, gettando un’ombra sull’esito del campionato.

Il Brescia, che all’ultima giornata aveva ottenuto la salvezza sul campo, rischia ora una penalizzazione che potrebbe comportare la retrocessione in Serie C, insieme a Cosenza e Cittadella. In tal caso, il Frosinone sarebbe automaticamente salvo, mentre si aprirebbe un nuovo scenario che coinvolgerebbe la Sampdoria, possibile avversaria della Salernitana nei playout.

La situazione resta in continua evoluzione, ma intanto il finale di stagione della Serie B si tinge di incertezza e polemiche.