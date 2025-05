Carini (PA). Due giorni di grazia con Don Francesco Cristofaro per i 35 anni del Rinnovamento nello Spirito Santo

Due giorni intensi di preghiera, comunione e spiritualità si sono svolti a Carini, in provincia di Palermo, con la presenza di Don Francesco Cristofaro. Il sacerdote ha partecipato alle celebrazioni per il 35° anniversario del cammino del Rinnovamento nello Spirito Santo nella comunità locale.

“Ho incontrato e pregato con tanti fratelli e sorelle – ha raccontato Don Francesco –. È stata una grande gioia essere parte di questo momento di grazia e condivisione”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, riuniti per ringraziare e lodare il Signore per il lungo cammino spirituale compiuto in questi anni.

Don Francesco ha voluto ringraziare pubblicamente tutta la comunità di Carini per l’accoglienza calorosa e la profonda spiritualità vissuta insieme.