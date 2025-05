“Politicamente Scorretto” in diretta su Radio Onda Verde: ospite il prof. Bruno Nardo

Appuntamento da non perdere con “Politicamente Scorretto”, il programma condotto da Domenico Nardo in onda mercoledì 21 maggio dalle ore 14.30 alle 15.30 su Radio Onda Verde 98 Mhz, con diretta anche sulla pagina Facebook dell’emittente e tramite app dedicata.

Ospite in studio sarà il prof. Bruno Nardo, Direttore dell’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, docente all’Università della Calabria, Direttore del Corso di Specializzazione e Presidente della SIC Calabria (Società Italiana di Chirurgia).

Un’occasione per approfondire tematiche di grande attualità, per saperne di più, per capirne di più, nello stile diretto e senza filtri che contraddistingue il format.