Don Francesco Cristofaro: “Auguri Santo Padre, camminiamo insieme nell’amore di Dio”

Con un messaggio carico di fede e gratitudine, don Francesco Cristofaro ha rivolto i suoi auguri al Santo Padre, ricordando le parole pronunciate da Papa Leone XIV:

“Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”.

Il sacerdote ha condiviso la citazione sui suoi canali social, esprimendo gratitudine al Pontefice e sottolineando l’importanza dell’unità e del servizio nella comunità cristiana.