Perugia. San Martino in Campo: grande successo per la cena multietnica solidale a sostegno dei progetti in Africa

Una serata all’insegna del cuore, della solidarietà e della condivisione quella svoltasi ieri a San Martino in Campo Perugia, dove si è tenuta una cena multietnica organizzata dall’Associazione Baobab Perugia ODV, attiva da oltre vent’anni in progetti di sviluppo in Africa, in particolare in Mali.

Alla serata ha partecipato anche l’Associazione Anima Perugia, che ha espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando il valore umano e sociale dell’evento. Protagonisti della cena sono stati piatti tipici preparati da cuochi richiedenti asilo provenienti da Pakistan, Nigeria, Marocco, Africa subsahariana e India. Un’occasione unica per scoprire culture diverse attraverso il cibo, ma anche per sostenere concretamente progetti di sostegno scolastico, tutela della maternità e della salute nelle aree più fragili del continente africano.

“È stato bello esserci, incontrarsi, conoscersi e contribuire, anche con la nostra presenza, a una causa importante”, ha dichiarato l’Associazione Anima Perugia, ringraziando gli organizzatori e tutti i partecipanti. Una serata riuscita, che ha saputo unire solidarietà, integrazione e speranza.