Primantenna FM: una squadra di qualità per una radio in costante crescita

Una programmazione da vero network e una squadra affiatata stanno portando Primantenna FM a nuovi traguardi. L’emittente, attiva da decenni grazie alla passione e all’impegno dell’editore Luca Giommini, registra numeri in crescita. L’emittente in streaming raggiunge una media di all’incirca 1000 ascoltatori simultanei. Un dato significativo, che sale ulteriormente in occasione di trasmissioni molto seguite, come il venerdì sera dalle 21, con ospiti dal panorama musicale italiano e focus su temi di attualità.

Ai dati registrati dalla regia in tempo reale si aggiungono quelli provenienti da piattaforme come TuneIn e numerose altre app, che amplificano la portata dell’emittente. Un ruolo chiave nella crescita lo giocano anche le dirette esterne, con musica live da location di richiamo. Un esempio? Le imperdibili dirette del sabato da Spoleto, che coniugano intrattenimento e presenza sul territorio.

Pur senza citare nomi per non fare torto a nessuno, è doveroso sottolineare l’eccellenza di speaker e collaboratori, che con professionalità e passione contribuiscono ogni giorno al successo di Primantenna FM.

L’invito è semplice: ascoltatela. La qualità, la passione e l’energia si sentono… forte e chiaro. Potete accedere anche attraverso La Prima Pagina cliccando sul banner dell’emittente si approda sul portale ufficiale e da qui si segue live una programmazione h24 fatta di notizie, intrattenimento e tanta buona musica.