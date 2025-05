Papa Leone XIV offre il Vaticano per nuovi colloqui di pace tra Russia e Ucraina

Papa Leone XIV si è detto pronto a offrire il Vaticano come sede per futuri colloqui di pace tra Russia e Ucraina, dopo il fallimento delle trattative tenutesi a Istanbul. Lo ha annunciato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, definendo l’esito delle discussioni in Turchia come «tragico».

«È tutto tragico – ha affermato Parolin durante un evento della Chiesa greco-cattolica ucraina a Roma – perché speravamo che potesse avviarsi un processo, forse lento, ma orientato verso una soluzione pacifica del conflitto. Invece, siamo tornati al punto di partenza».

Nel ribadire l’impegno della Santa Sede per la pace, il cardinale ha aggiunto che, se necessario, Papa Leone XIV «è disposto a mettere a disposizione il Vaticano per un incontro diretto tra le due parti».