Otranto, tragedia familiare: Aldo Brigante spara alla moglie Mariateresa Parata e si toglie la vita

Dramma ad Otranto, in provincia di Lecce, dove un uomo di 85 anni, Aldo Brigante, ha sparato alla moglie Mariateresa Parata, 81 anni, mentre la donna si trovava a letto nella loro abitazione in via Gaetano Pollio. Subito dopo, l’anziano ha rivolto l’arma contro se stesso togliendosi la vita.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari. La figlia della coppia, che vive al piano superiore della stessa palazzina, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, ha deciso di entrare in casa facendo la drammatica scoperta.

Mariateresa Parata è stata trovata ancora viva, ma in condizioni disperate: colpita da un colpo di pistola calibro 9 alla tempia, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.

Secondo quanto emerso, la pistola era legalmente detenuta da Aldo Brigante. Entrambi i coniugi erano affetti da gravi patologie. Alla donna, in particolare, sarebbe stato recentemente diagnosticato un problema serio al pancreas, che avrebbe deciso di non curare.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri. L’ipotesi principale è quella di un tentato omicidio-suicidio maturato in un contesto di disperazione e malattia.