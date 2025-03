Auguri a Calabria7.news, il nuovo progetto editoriale di Mimmo Famularo

Nel panorama dell’informazione calabrese nasce Calabria7.news, un progetto che si propone di rompere il silenzio imposto dal conformismo e dalle logiche di potere. Un’iniziativa coraggiosa che, come sottolineato nell’editoriale di apertura firmato da Mimmo Famularo, rivendica con forza un giornalismo libero, scomodo, senza padrini né padroni.

“Esiste un giornalismo che non si piega, che non si lascia sedurre dai lustrini del potere, che non cerca il plauso delle corti né la complicità di chi distribuisce favori. Esiste un giornalismo che nasce dal bisogno di raccontare la verità, senza paura, senza padrini e senza padroni”.

Calabria7.news vuole essere proprio questo: un giornale che non si inginocchia al potente di turno, che non si lascia corrompere né dalle promesse né dalle minacce, che sceglie di stare sempre e solo dalla parte della verità.

Ma l’obiettivo di Calabria7 va oltre il giornalismo: il progetto si lega a un sogno più grande, quello della rinascita della Calabria, attraverso due concetti fondamentali: restanza e ritornanza.

🔹 Restare non deve più essere una condanna, ma una scelta consapevole e dignitosa, un atto di resistenza contro le logiche clientelari che da troppo tempo soffocano questa terra.

🔹 Tornare deve diventare una possibilità concreta per tutti quei calabresi che, costretti a partire, sognano di poter rientrare in una regione capace di offrire opportunità e futuro.

Calabria7 sarà la voce di questa battaglia: un giornale che non si limiterà a raccontare, ma che scaverà, indagherà, denuncerà. Una testata libera, indipendente, senza compromessi, pronta a dare voce a chi non ce l’ha, a illuminare le zone d’ombra, a essere un faro nella notte dell’omertà.

Un grande in bocca al lupo a Mimmo Famularo e a tutta la redazione di Calabria7.news per questa sfida. La Calabria ha bisogno di un giornalismo così: autentico, irriverente, scomodo per i potenti, ma leale con la verità.