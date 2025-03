Cesena arriva lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale”

A arriva a Cesena lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record per un pubblico di prima serie, unica tappa in Romagna dal 15 al 30 marzo, la famiglia Orfei e il circo con gli animali. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici.

Il complesso circense super confortevole, si trova a Cesena, Ippodromo. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni 17.30 e 21.15; domenica ore 16.00 e ore 18.00; martedì, mercoledì e giovedì chiuso per riprese televisive.

Il Circo Paolo Orfei vanta di uno show unico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci. In pista si aprono le danze con un valzer di esibizioni: dalla cavalleria alle tigri bianche e maestosi leoni della domatrice Elisabetta Bizzarro; il duo mano a mano, premiato al Festival del Circo di Montecarlo, dei fratelli Dell’Acqua, Rony e Devis; Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop e l’affascinante Soery Royal al cerchio; alta cavalleria con Genny Martino; i trapezisti, i flying olimecha; la bellezza tentacolare ed aerea di Desiree Pirlo, ai tessuti; divertimento con i clown Ardisson, luci e colori con Jason, il famoso uomo led. Una scaletta davvero ricca, con i coccodrilli di Walter Martini e l’esotico con la grande carovana di animali bisonti americani, dromedari, lama, guidata dall’amico Niky Martin, che accompagnerà in pista anche il simpatico ippopotamo Rocky.