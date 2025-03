Melicucco – Un successone la Commedia del Gruppo Giovanile Parrocchiale S. Nicola

Melicucco – In questi giorni del carnevale un valore aggiunto sono stati i ragazzi del Gruppo Giovanile Parrocchiale S. Nicola Melicucco, posso dire che meritano molta attenzione in quanto proprio in quest’epoca, alquanto strana sotto ogni profilo, per non parlare poi di quello culturale nel nostro paese, loro hanno toccato, con la loro recita, uno spaccato di realtà molto particolare. In quest’epoca in cui il valore del lavoro o quello della sincerità sembra spesso messo in discussione. Sera del 3, alle 21,00 presso la Casa Canonica , hanno portato in scena una commedia brillante dal titolo “U Certificatu” (il Certificato), una commedia in vernacolo calabrese di Roberto Mandica che, dietro la sua leggerezza, nasconde un messaggio profondo.

La storia ruota attorno a due famiglie, la famiglia Fazzunenti, il cui capofamiglia, Turi , da sei mesi si finge malato per evitare qualsiasi fatica, lasciando sulle spalle della moglie Rosina e della figlia Teresa ogni responsabilità domestica. Un comportamento che non solo alimenta la menzogna, ma diventa un vero e proprio parassitismo affettivo e sociale. Allo stesso tempo, l’amico Pino tenta di imitarlo, convinto che l’inganno sia la via più facile per una vita comoda. Ma mentre Turi riesce a farla franca per un pò, Pino si scontra con la fermezza della moglie Antonietta , che non gli concede un attimo di tregua.

La svolta arriva grazie a un dottore, personaggio chiave della vicenda, che con lucidità e professionalità smaschera le bugie e restituisce equilibrio alle dinamiche familiari. Ma il vero fulcro della commedia non è solo la rivelazione degli imbrogli, bensì il modo in cui le famiglie scelgono di reagire: con il perdono e la volontà di ricostruire. Sebbene raccontata in chiave comica, la storia di U Certificatu!!! è una denuncia chiara e attuale contro l’ozio e la menzogna . Turi incarna chi, per pigrizia e opportunismo, sfrutta il prossimo, fingendo difficoltà inesistenti per evitare il dovere. La commedia ci mette di fronte a una realtà che, sebbene esagerata per fini teatrali, non è così lontana dal quotidiano: quante volte, nella società di oggi, si cercano scorciatoie, si abusa della fiducia altrui o si evita la fatica del dovere?

Ma se la denuncia dell’inganno è forte, altrettanto potente è il messaggio di speranza che la commedia offre: la verità prima o poi viene sempre a galla, e quando ciò accade, la scelta più difficile, ma anche la più giusta, è quella del perdono. Nel momento in cui la verità viene svelata, le famiglie coinvolte potrebbero reagire con rabbia, rotture o vendetta. Ma il messaggio che emerge da questa rappresentazione è un altro: perdonare non significa giustificare , ma offrire la possibilità di cambiare. Il perdono non cancella l’errore, ma permette di guardare oltre e di costruire qualcosa di nuovo, più forte e autentico. Ed è proprio questo il messaggio che il Gruppo Giovanile Parrocchiale San Nicola lancia al pubblico accorso numeroso, la sala infatti, era piena per i numerosi spettatori venuti anche da altri paesi, e molti son dovuti stare in piedi, comunque, tutti soddisfatti e felici hanno animato la sala con applausi a ritmo di musica. Ricordiamo che attraverso il teatro, non ci si limita solo ad intrattenere il pubblico, ma si lancia anche un messaggio, e con questa commedia, si è lanciato un messaggio di valore cristiano e umano. Il teatro è diventato così non solo uno strumento di divertimento, ma un mezzo per riflettere sui comportamenti quotidiani, sulle tentazioni dell’ozio e sulle conseguenze delle menzogne.

Alla fin fine, U Certificatu, non è stata solo una commedia, ma una parabola moderna: ci siamo divertiti, abbiamo riso, sì, ma con la consapevolezza che dietro ogni risata c’era un insegnamento. E forse, tra una battuta e l’altra, ci siamo ritrovati a riflettere su quanto il lavoro, l’onestà e il perdono siano ancora oggi i pilastri su cui costruire una società più giusta.

La serata è iniziata con due riflessioni, una è stata una preghiera, letta da Vittoria Seminara, che ha toccato il tema dell’umorismo, scritta da San Tommaso Moro che Papa Francesco ci ha fatto conoscere. L’altra riflessione di Gianni Rodari, Il Maestro d’Italia. Per Gianni Rodari il suo pensiero era rendere migliore l’umanità, La poesia, letta da Aisha Rovere infatti, apparentemente semplice e scherzosa, nasconde un messaggio profondo sulla natura umana e sul valore della verità. I versi della poesia richiamano un modo di dire che ancora oggi è in voga: “ A Carnevale, ogni scherzo vale ”. Il senso di questa frase esprime la licenza concessa durante il Carnevale, in cui tutto è permesso ed ogni scherzo è accettabile. È un periodo dell’anno in cui la società si concede il lusso di ribaltare le regole, permettendo di assumere ruoli diversi dal solito. Questa libertà viene espressa attraverso il gioco delle maschere.

È stata una commedia divertente interpretata dal gruppo giovanile parrocchiale dice Sandra Condoluci, il quale è sotto la guida del parroco Don Pasquale Galatà e del suo vice Don Igor Scalamandrè e degli educatori più adulti, tra cui la sottoscritta, poi c’è Filomena Condoluci, Maria Concetta Grimi, Danila Misiti e Cetta Vecchiè . Adesso inizia il tempo della quaresima e della preparazione alla Pasqua ed i giovani li vedremo anche impegnati nella formazione di incontri del giubileo, sul tema della speranza che si concluderanno con la loro partecipazione a Roma all’incontro giubilare con i giovani a fine luglio…

I ragazzi, protagonisti della commedia, Joele Chindamo che interpretava Turi , Benedetta Ciano nella mogie Rosina , Agnese Cotroneo nel ruolo della figlia Teresa , l’amico Pino è stato interpretato da Angelo Costa e Mariapia Marcucci nella moglie Antonietta , e poi Aldo Manchisi ha interpretato il Dottore e non poteva mancare una comare ed infatti Francesca Bono nella parte di Cummari Mela . È ammirevole che i ragazzi in poco tempo si sono organizzati, degni di una vera squadra, unita e collaborativa. Il loro interesse è stato quello di farvi divertire e divertirsi per passare una piacevole serata. La presentatrice della serata è stata Sandra Condoluci, con un aiuto presentatrice, Straputicari Rosaria e con una introduzione della recita fatta da Cirillo Sara. Per noi il gruppo è il nostro simbolo di crescita e di speranza, dice Sandra Condoluci, mi auguro che possa essere sempre più attivo, presente, utile e d’esempio nella nostra comunità parrocchiale.

Un ringraziamento lo rivolgiamo alle Ballerine che hanno allietato la serata; Giulia Mercuri, Maria Nasso, Sofia Lazzaro, Antonella Pitarelli, Mariagnese Auddino e Francesca Cordiano. E che dire di chi ha aiutato dietro le quinte, Fabiola Rettura, Mariaconcetta Grimi, Filomena Condoluci, Concetta Vecchiè, Danila Misiti, Giada Lombardo, Samuele Zito che ringraziamo tantissimo per il lavoro e l’aiuto che ci hanno dato ..

Ringraziamo don Pasquale Galatà per la sua disponibilità, sempre attento con in nostri ragazzi come un buon padre, un grazie anche se era assente a don Igor Scalamandrè una eccellente guida per il gruppo. Ringraziamo gli sponsor che hanno contribuito con la loro donazione e in particolare modo si ringraziano i benefattori silenziosi per la loro generosità .. Co.Rino Logiacco .