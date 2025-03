Vibo Marina. De Seta: se ancora ci sono giovani e meno giovani che continuano a pulire luoghi di interesse pubblico qualcosa non ha funzionato

Ecco la riflessione domenicale di Pino De Seta, espero di ambiente, vibonese, sulla cura del mondo che ci circa, corredata da una foto storica. “Circa 40 anni fa, qualcuno iniziava a pulire spiagge, strade, giardini dando esempio di impegno sociale, di cittadinanza attiva, derisi da quanti, oggi, e per decenni, hanno fatto finta di niente o sono stati complici del degrado. Però mi chiedo: se ancora ci sono giovani e meno giovani che continuano a pulire luoghi di interesse pubblico qualcosa, secondo me, non ha funzionato” osserva.

“Non vi è dubbio che le azioni che possano definirci cittadini vanno perseguite, ma non sono sufficienti, quasi insignificanti. Si dice che, giustamente, si deve fare la raccolta differenziata, riciclare plastica, carta e cartone, organico, anche se in questa nostra terra non sappiamo la destinazione finale dei rifiuti che si producono, tranne quelli che vanno nelle assurde ed anacronistiche discariche. A tutto ciò aggiungiamo l’altra faccia della medaglia: aumenta sempre di più la produzione di plastica, imballaggi e contenitori inutili, nonché dannosi. Si riuscirà un giorno a spezzare questa grande ambiguità planetaria?” si chiede Pino De Seta.