Tragedia nella laguna: muore Anna Rita Panebianco responsabile del marketing e della comunicazione dello storico Caffè Florian di Venezia

Un tragico incidente nautico ha scosso Venezia nel pomeriggio di ieri 8 marzo. Una barca con tre persone a bordo si è schiantata contro una bricola nel canale tra Cà Noghera e l’isola di Torcello, all’altezza dell’aeroporto Marco Polo. Nell’impatto, due degli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’imbarcazione e finiti in acqua. Tra loro anche Anna Rita Panebianco, 56 anni, che ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione. Gli altri due passeggeri, entrambi 45enni, sono stati trasportati all’ospedale civile di Venezia, uno in condizioni più gravi dell’altro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un’autopompa lagunare, i sommozzatori, l’elicottero e il personale del Suem 118 a bordo di un’idroambulanza. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, valutando anche la velocità a cui procedeva il natante e la traiettoria seguita. Non risultano coinvolte altre imbarcazioni.

La vittima è Anna Rita Panebianco, manager responsabile del marketing e della comunicazione dello storico Caffè Florian di Venezia. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi e amici.

“Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il Florian, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna”, si legge in un post pubblicato domenica mattina sulla pagina Facebook del Caffè Florian.

La comunità veneziana si stringe nel dolore per la perdita di una donna stimata e apprezzata, il cui contributo al prestigioso locale era riconosciuto da tutti. Nel frattempo, le indagini proseguono per fare piena luce su questa tragica vicenda. Alla famiglia e al Caffè Florian giungano le condoglianze della nostra redazione.