Un’auto è andata a fuoco nel pomeriggio di oggi in via Palermo, davanti al supermercato Oasi. L’incendio si è sviluppato intorno alle 17:05, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti. E’ il secondo intervento in poche ore a Perugia per un’auto in fiamme.