Il Governo Meloni introduce il delitto di femminicidio come reato autonomo

Il Governo Meloni compie oggi un passo significativo nella lotta contro la violenza sulle donne. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che sancisce il delitto di femminicidio come reato autonomo, prevedendo pene severe, tra cui l’ergastolo. Il provvedimento introduce anche aggravanti per crimini come maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e revenge porn. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di queste norme per dare una svolta nella lotta a una piaga sociale intollerabile, ringraziando i ministri coinvolti nella stesura della legge. Questo risultato arriva proprio alla vigilia della Festa della Donna.