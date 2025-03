Perugia. Incendio su una Fiat 500 d’epoca a Pieve di Campo

Venerdì mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Perugia è intervenuta per domare un incendio divampato su un’autovettura in località Pieve di Campo, frazione di Perugia.

L’autovettura coinvolta, una Fiat 500 d’epoca, era priva di passeggeri al momento dell’incidente e non sono stati registrati feriti o coinvolgimenti di persone. Le fiamme hanno interessato l’intero abitacolo e gran parte della carrozzeria del veicolo, causando danni ingenti.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propagasse alle zone circostanti. Al momento, le cause dell’incendio non sono state accertate e sono in corso le indagini necessarie per stabilire l’origine dell’incidente.