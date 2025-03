Incidente stradale a San Giustino: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 6 marzo 2025, intorno alle 16:30, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti per un incidente stradale all’incrocio tra via E. Mattei e via C. Colombo, nel comune di San Giustino. Lo scontro ha coinvolto due auto, e i soccorritori hanno dovuto estrarre la conducente di uno dei veicoli, affidandola immediatamente al personale del 118. Sul posto è presente anche la Polizia locale per i rilievi del caso.