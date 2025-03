Novagorica, “Altitudine”: ascolta il secondo album della band

Dal 07 marzo 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “ALTITUDINE” (Through The Void Records), il nuovo album dei novagorica presentato nello stesso giorno al Whishlit Club di Roma alle ore 21:00.

Il secondo disco in studio dei novagorica “Altitudine” è un viaggio musicale che racconta tutte le sfumature emotive della vita: un percorso in continuo cambiamento che alterna quiete e tormento, gioia e dolore.

“Altitudine” è un viaggio sonoro che si sviluppa lungo undici brani, un percorso che attraversa paesaggi interiori e territori inesplorati, dove l’uomo si trova sospeso tra la grotta e la montagna. Un cammino che inizia con il fuoco primordiale di “Piromani” e si conclude sulla vetta con “Altitudine”, in un crescendo di tensione ed elevazione.

Chitarre distorte, ritmi serrati e voci urlate danno forma a un linguaggio viscerale ed essenziale. Gli accordi aperti creano spazi sonori ampi e instabili, mentre la potenza del post-punk (“Peggiore”, “Nakba”), l’energia dell’alternative rock (“Le ore piccole”, “Piromani”), le esplosioni del post-hardcore (“Le formiche”, “Carne e saliva”, “Occasioni perse”) e le melodie evocative del pop (“La prima volta”, “Cannibali”, “Altitudine”) si intrecciano, dando vita a una narrazione sonora intensa e sincera.

I testi scavano nel profondo, affrontando con brutale onestà il peso della depressione, il tormento della dipendenza e il fragile equilibrio delle relazioni. Ma tra le crepe emerge anche la speranza, il desiderio di scoperta e la gioia essenziale dell’esistenza. “Altitudine” è un disco che non teme il buio, ma si spinge oltre, alla ricerca di un orizzonte più alto.

Spiega il gruppo a proposito del disco: “La storia di questo disco nasce camminando. Passo dopo passo seguendo un sentiero battuto lungo il pendio di una montagna, dove la vegetazione diventa sempre più rada e lascia il posto alla nuda roccia. Le canzoni sono nate come gocce salate di sudore che sgorgano dalla fronte, come una conseguenza e non come il fine. La salita richiede tempo e fatica, dedizione e convinzione, può essere crudele a volte, ma sempre sincera, e quando alla fine raggiungi la cima ti rendi conto di essere in bilico sul confine tra il finito e l’immenso. Scrivere canzoni è come andare in montagna e a chi si domanda perché lo facciamo, possiamo rispondere solo che se ce lo chiede non lo saprà mai”.

“Altitudine” TRACKLIST:

PIROMANI CARNE E SALIVA LA PRIMA VOLTA CANNIBALI LE ORE PICCOLE OCCASIONI PERSE LE FORMICHE OTTOBRE NAKBA PEGGIORE ALTITUDINE

I novagorica celebreranno la pubblicazioni di “ALTITUDINE” con un release party martedì 07 Marzo 2025 al Whishlist Club (RM) organizzato da Disco Labirinto in collaborazione con 148 Booking e Through The Void Records.

Biografia

La band alternative rock romana nasce dall’incontro nel 2019 di Giulio Ronzoni (voce, penna e chitarra), Simone D’Andrea (basso), Andrea Graziosi (batteria), Mario Romano (chitarra) e Giuseppe Taccini (chitarra). Il loro primo singolo, “Starò bene”, brano principale della colonna sonora della serie Mediaset “Oltre la soglia”, è stato pubblicato nel 2019. Dopo la pubblicazione di due singoli, “Fiocco nero” e “Cenere”, il 13 gennaio 2023 esce il primo album della band, “Preghiera violenta”, prodotto da Monakos con mix e master di Giuseppe Taccini ed edito da Beta Produzioni e MArte Label. Nel 2023 durante il lungo tour di promozione di “Preghiera violenta” la band ha suonato in circa quaranta live, aprendo concerti di band quali Management, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Assalti Frontali e Kutso. Durante il tour sono nate nuove canzoni e a gennaio 2024 la band firma con l’etichetta Through The Void e torna in studio di registrazione per incidere un secondo album, “Altitudine”, con uscita prevista per marzo 2025. Il secondo LP in studio della band è anticipato dall’uscita dei singoli “La prima volta”, “Le ore piccole”, “Carne e saliva”, “Le formiche” e “Piromani” e un live tour in giro per l’Italia.

Dopo i singoli “La prima volta”, “Le ore piccole”, “Carne e saliva”, “Le formiche” e “Piromani” il nuovo album dei novagorica pubblicato da Through The Void Records è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico dal 07 marzo 2025.